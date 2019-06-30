17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali

"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nde şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.

Akçakoca Limanı'nda düzenlenen konserde, genç şarkıcı sevilen şarkılarını seslendirdi.

Özellikle gençlerin yoğunlukta olduğu konserde, katılımcılar hep birlikte şarkılar söyleyerek eğlendi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, katılımcılara teşekkür etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın Aleyna Tilki'ye çiçek takdim ettiği etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

