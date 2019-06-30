HABER

17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 00:30 | Son Güncelleme

Festivalin ikinci gününde şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi

"Batı Karadeniz'in İncisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nde şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.

Akçakoca Limanı'nda düzenlenen konserde, genç şarkıcı sevilen şarkılarını seslendirdi.

Özellikle gençlerin yoğunlukta olduğu konserde, katılımcılar hep birlikte şarkılar söyleyerek eğlendi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, katılımcılara teşekkür etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın Aleyna Tilki'ye çiçek takdim ettiği etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Akdeniz’in incisi Arsuz’da festival coşkusuAkdeniz’in incisi Arsuz’da festival coşkusu
Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Düzce

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Pist alanından çıkıp uçuruma yuvarlandılar!

Adıyaman Havalimanı'nda feci kaza! Uçurumdan yuvarlandılar!

24 saat içerisinde başından geçenler pes dedirtti! Jandarma ağır yaralı halde buldu

24 saat içerisinde başından geçenler pes dedirtti!

Kuşadası'nı karıştıran olay! Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Son dakika: Hakkari'den acı haber! Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Yaz tatili için Türkiye’ye gelenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Kilometrelerce kuyruk! Saatlerce beklediler

Kocaeli'de düğünde kavga: 11 yaralı

Düğünde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.