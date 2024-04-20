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17 üniversiteden 'yabancı öğrenci' bildirisi! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

20.04.2024 23:38
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Yabancı üniversite öğrencileri aleyhine yapılan açıklamalara, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi 17 üniversite ortak bir bildiri yayınlayarak tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Türkiye'nin gönül elçileri uluslararası öğrencilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.

17 üniversiteden 'yabancı öğrenci' bildirisi! 'Sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği, yabancı üniversite öğrencileri aleyhine yapılan açıklamalara ortak bildiriyle tepki gösterdi. Birliğe üye 17 üniversitenin resmi internet sitesinde de yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Yükseköğretimde gerçekleştirdiği hamlelerle dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına giren Türkiye, küresel bir eğitim merkezi haline gelmeyi başarmıştır. Bu süreçte ülkemizin 12. Kalkınma Planı arasında da yer alan uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerimiz de sürecin ilerlemesinde ve sürdürülebilirliğinde önemli katkı sunmuştur. Son zamanlarda üniversitelerimiz için bir kazanım olarak değerlendirilmesi gereken ve birçok ülkenin gelişim stratejileri arasında önemli bir yerde duran uluslararasılaşma çabalarımıza, talihsiz açıklamalarla zarar verilmektedir. Unutulmamalıdır ki, bu tür eylemler sadece yükseköğretim kurumlarımızın hedeflerine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda "bilim diplomasisi" aracılığıyla Türkiye'nin gücüne güç katan barış ve uyum ortamını da bozmaktadır. Yükseköğretim Kurulumuzun (YÖK) koordinasyonunda üniversitelerimizin birçok alanda elde ettikleri başarılar görmezden gelinemez bir gerçek olarak ortadayken; ülkemizin ekonomik, sosyo-kültürel ve akademik gelişimine katkı sunan politikaları sekteye uğratmaya çalışmak ve öğrencilerimizi hedef göstererek ötekileştirmek iyi niyetle uyuşmamaktadır. Bizler; kadim kültürümüz, değerlerimiz ve bilimsel duruşumuz ile Türk yükseköğrenim alanının uluslararasılaşma vizyonuyla ulaştığı seviyeyi yükseltmek için üniversitelerimizde öğrenim gören tüm bileşenlerimiz gibi Türkiye'nin gönül elçileri olan uluslararası öğrencilerimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya ve daha güçlü bir Türkiye Yüzyılı hedefiyle yarınlarımıza değer katmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üniversite
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