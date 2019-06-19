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17 yaşında ama hayali ‘insansı robot üretmek’

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olduğu 2013 yılından sonra kendi ismini taşıyan Bilim Sanat Merkezi’ni her geçen gün geliştiren ve oluşturduğu Zeka Küpü sınıfıyla gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 17 yaşındaki bir yeteneğin ortaya çıkmasını sağladı.

17 yaşında ama hayali ‘insansı robot üretmek’

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olduğu 2013 yılından sonra kendi ismini taşıyan Bilim Sanat Merkezi’ni her geçen gün geliştiren ve oluşturduğu Zeka Küpü sınıfıyla gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 17 yaşındaki bir yeteneğin ortaya çıkmasını sağladı. 17 yaşındaki İbrahim Berk Karaal, Turkcell mühendisleriyle mesai arkadaşı oldu.
Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), bünyesinde kurulan Zeka Küpü sınıfından keşfedilen ve yetiştirilen geleceğin mimarlarından biri olarak görülen 17 yaşında lise öğrencisi İbrahim Berk Karaal, bilim kurgu filmlerinde izlediği robotları yapabilmek için Ordu merkezdeki bilgisayarcılardan işe yaramayan, bir sürü eski işlemciyi topladı. Topladığı işlemcilerle güneş enerjisi üretebileceği ‘fotovoltaik hücre’ yapmaya gayret eden özel yetenekli bir çocuk olan 17 yaşında lise öğrencisi İbrahim Berk Karaal, Zeka Gücü’nün mobil uygulamasının ön yüzü için Turkcell mühendisleriyle birlikte çalıştı.

“İyi ki BİLSEM var”
Zeka Gücü projesinin kendisine kazandırdıklarını, yaşıtları ve diğer çocukların da yaşamasını istediğini söyleyen İbrahim Berk, bu nedenle mobil uygulamada çalışmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi. Karaal, robotlara özellikle de insansı (Humanoid) robotlara karşı büyük bir ilgi duyduğunu, 6.sınıfta BİLSEM’de fizik dersi öğretmeninin derste Arduino ile led yakıp söndürmeyi (Blink projesi) gösterdiğinde çok mutlu olduğunu, o gün ailesine Arduino seti aldırdığını ve o günden sonra favori uğraşının bu olduğunu dile getirdi.
Karaal, şöyle konuştu:
“Okulda veya BİLSEM’de yaptığım projelerin insanları şaşırtması beni gururlandırıyor. Çalışma şevkimi arttırıyor. Yaptığım çok basit bir mobil oyun vardı. Air hockey türünde bir oyun. Oyunu yayınladığımda sınıfımdaki herkes birbiriyle bu oyunu oynuyordu. Bu beni çok mutlu etmişti. Kim bilir daha iyi projeler, oyunlar yapsam daha kimler kullanıp oynayacaktı. İşte bu düşünce beni mutlu ve motive ediyor”

“Zeka Gücü sınıfı bizi mutlu etti”
Gerek ailesinin gerek BİLSEM’deki öğretmenlerin, gerekse Zeka Gücü Projesi’ndeki eğitmenlerinin kendisine çok destek olduklarını vurgulayan Karaal, “Geleceği kestirmek her ne kadar zor olsa da, kendimi gelecekte bir yazılım şirketinin başında veya yazılım şirketinde çalışan birisi olarak görüyorum. Ülkemiz için çalışan, elinden gelenin en iyisini yapan, pes etmeyen birisi olacağıma da söz veriyorum. Elbette gelecekte ilk amacım teknolojiyi seven, ülkesi ve geleceği için yeni şeyler üreten biri olmak. Turkcell Zeka Gücü Projesi beni ne kadar mutlu ettiyse, umarım ben de gelecekte insanları o kadar mutlu edebilirim” diye konuştu.

“En büyük hayalim insansı robot üretmek”
En büyük hayalinin insansı robotlar üretmek olduğunu kaydeden Karaal, düşüncelerini şöyle ifade etti:
"İnsansı robotların yapabilecekleri saymakla bitmez. Tabii ki insansı robot üretiyorsam güçlü bir yapay zeka da geliştirmem gerekiyor. Güçlü bir yapay zeka da hedeflerim arasında. Üçüncü olarak da daha ucuza mal edilebilen güneş enerji sistemleri. Güneş enerjisini bedava enerji olarak adlandırmak mümkündür. Tek sorun bunu elde edeceğimiz sistem. Bu sistemler biraz pahalı. Eğer daha ucuza mal edilen bir güneş enerji sistemi yapsak kim kullanmaz ki?”

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