17 yaşında kocası tarafından geneleve satıldı! 'Zorla hayat kadını yapıldım! Babam ve dedem taciz etti'

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın bu haftaki konuğu uzun yıllar genelevde çalışmak zorunda kalan Cansu Yetiştirdim oldu. Yaşadığı zulmü anlatırken gözyaşlarını tutamayan Cansu Yetiştirdim, ''Bazen biri canımı yaktığında şikayet bile edemezdim, çünkü dövülüp aç bırakılırdım, kimseye anlatamadım'' sözleriyle yürek burktu.

''Herkes sesimi duysun, biz kadınlar hep itildik kakıldık. Bazen kadınlığımdan utanıyorum, bunları çekmek için mi dünyaya geldim ben?'' diyen Cansu Yetiştirdim, kabus gibi geçen ömrünü anlattı.

İşte Cansu Yetiştirdim'in konuşmasından satır başları:

Almanya'da doğdum, 2 buçuk yaşındayken annem beni Türkiye'ye getirdi. Annemin kaçak ilişkisinden dünyaya geldim, erkek bir ikizim de var. Öz babam beni Türkiye'ye gönderip erkek kardeşimi ise tanımadığı bir aileye evlatlık verdi. Üvey baba elinde büyüdüm, annem beni üvey babama bırakıp Almanya'ya geri döndü. Üvey babamın abisi, annesi, babası aynı evde yaşıyorlardı, bana annemin Almanya'dan gönderdiği parayla bakıyorlardı. Annem her ihtiyaçlarını karşılardı.

''BABAM BENİ YATAĞINA ALIP OKŞARDI''

Ben 8 -9 yaşlarındayken annem Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Annem, üvey babam ve ben ayrı bir ev tuttuk. Üvey babam verem olduğunda ise 11-12 yaşlarındaydım, annem çalışıyordu, gündüzleri sürekli babamın tacizi altındaydım, beni yatağına alıyordu, okşayıp dokunuyordu, sonra kalkıp 'bana yemek hazırla' diyordu... Annem gelene kadar günüm böyle geçerdi. Üvey babam, ''Bunları annene söylersen sana inanmayacağını biliyorsun. Eğer söylersen 'bana iftira atıyor derim' derdi, bu yüzden anneme bir şey diyemezdim.

''ELLERİ VÜCUDUMDA GEZDİĞİNDE AĞLARDIM''

Daha tacizin ne olduğunu bile bilmiyordum. Bir baba evladına sarılır seve ama bir çocuğu yatağına alıp... Bu çok kötü bir şey, elleri vücudumda gezdiğinde hep ağlardım, çünkü korkardım. 'Baba lütfen yapma!' dediğimde bile beni dinlemiyordu, tacizine devam diyordu, çok korkunç bir şey! Evden kaçtım, inşaatlarda yattım, evimizin alt sokağındaki inşaatta kaldım, orada çalışan adamlar bana bir şey yapacak diye onlardan da korkup saklanırdım, sonra annem karakola gidip beni bulurdu bu sefer evde dayak yerdim. Kaçmamam için bağlarlardı. Yemek yapıyordum, çamaşır yıkıyordum, üvey baba bakıyordum... Benim yaşıtlarım ise dışarıda oyun oynuyordu, ben sadece onları seyrediyordum, aksi olduğunda annem beni 'neden babana bakmıyorsun' diye dövüyordu.

Benim hep bir tarafım eksiktir babam olmadığı için, belki bir babam olsaydı bu yaşadıklarıma maruz kalmazdım, kendi çocuğum bile babasına 'babacığım' dediğinde ağlardım, hep kır saçlı tonton göbekli gözlüklü bir baba hayal ettim.

''DEDEM AĞZIMI KAPATIP TACİZ EDERDİ

Hiç unutmuyorum, annemin sigaralarını çalardım, annem de bir iki sefer beni yakaladı ve çok dövdü. Dedem gelip 'Annenin sigaralarını çalma, çalarsan döverler seni' dedi. Dedem her gün gider hem nineme hem bana gizlice sigara alırdı, ama meğersem sigaranın bir karşılığı varmış, ben bunu bilemedim, hani dedem ya... Aklıma bile gelmiyor benim... Ninem yani annemin halası, ilaçlarını yatar uyurdu, annem işe giderdi, dedem o ara sürekli taciz ederdi, ağzımı kapatırdı, 'Dede yapma ne yapıyorsun' derdim. Anneme söyleyemiyordum, sonra annem beni evlendirdi zaten.

''ZORLA KÜRTAJ YAPTIRMAK İSTEDİLER''

Annemin halasının kızının oğluyla evlendirdiler beni, nikah falan yok, bana bir gelinlik giydirdiler, gelinlik üstümden düşüyordu, ayakkabı ayağıma olmuyordu, çıkıyordu. Kocam, evlendikten 10 gün sonra askere gitti. Kocamın Yalova'da yaşayan ablası beni yanına aldı küçük kızına bakmam için, kendisi de pavyonda çalışıyordu. Hatta pavyonun sahibiyle de dost hayatı vardı. Benim mide bulantılarım ve halsizliğim olunca hamile olduğumu öğrendim. Eşim ne mektup yazıyor, ne telefon ediyor, hiçbir iletişimim yok. Görümcem ve kayınvalidem beni kürtaj etmeye karar verdiler, doktor benimle tek konuşmak istedi, 'Bunu istiyor musun, bebeğini alalım mı?' dedi, 'Hayır' dedim, 'Neden alıyorsunuz bebeğimi?' Zaten bebeğimi aldırırsam bir daha bebeğim olmayacakmış. Zorla kürtaj yaptırmak istediler, ben çığlık atmaya başladım, görümcem bana bir tane yapıştırdı, sonra da doktorla konuşmalarını duydum, ertesi gün kürtaj için randevulaştılar.

''GÖRÜMCEMİN DOSTU DA BENİ TACİZ ETTİ''

Anneme gittim, olanları anlattım ve 'Ben kaçtım' dedim. Kayınvalidem ve görümcem iki gün sonra peşimden gelip, anneme benim yalancı olduğumu söylediler, annem onlara inandı, beni yeniden onlarla gönderdi... Bu sefer görümcemin dostu beni taciz etmeye başladı, bir gün görümcem taciz esnasında yakaladı ve beni öldüresiye dövdü, karnım burnumdayken dışarı attı. Ben de yeniden anneme gittim. Eşim askerden dönünce de eşime beni eniştesiyle yakaladığını ve çocuğun ondan olmadığını söylemişler, o da beni bir daha arayıp sormadı...

''HAYAT BENİ KANSER ETTİ''

Bu hayat beni kanser etti, hep içime attım, sağ göğsüm alındı, tedavi sürecim devam ediyor, bunlar yaşadıklarımdan dolayı oldu, üzüntüden, kimseye sesimi duyuramamaktan, uğradığım tacizlerden, itilmekten kakılmaktan, sevilmemekten, dövülmekten oldu. Çünkü kimseye anlatamadım derdimi, kimse inanmadı bana Gökhan Bey!



