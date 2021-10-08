HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 17 yaşındaki 5 aylık hamile İrem, evlerinin banyosunda ölü bulunmuştu! Yeni gelişme

17 yaşındaki 5 aylık hamile İrem, evlerinin banyosunda ölü bulunmuştu! Yeni gelişme

08.10.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili yargılanan 6'sı tutuklu 7 sanık, hakim karşısına çıktı. İrem Bahçe'nin bebeğinin biyolojik babasının kim olduğuna dair yapılan DNA eşleşmesi, sanıklarla uyuşmadı.

17 yaşındaki 5 aylık hamile İrem, evlerinin banyosunda ölü bulunmuştu! Yeni gelişme

Olay, 7 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile olan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi.

İrem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Ölümüne karar alıp Mersin'e getirmişlerİrem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Ölümüne karar alıp Mersin'e getirmişler

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım Bahçe (48), anne Saadet Bahçe (54), ağabeyler Vedat Bahçe (22) ve Mehmet Ali Bahçe (20) ile amcalar Mehmet Veyis Bahçe (33), İbrahim Bahçe (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi. 7 şüpheli, İrem'in, babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTE İTİRAF, MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Bahçe ailesinin ilk duruşması 28 Mayıs'ta görüldü. Duruşmada söz verilen cinayet şüphelisi ağabey Mehmet Ali Bahçe, emniyetteki ifadesini inkar etti. Emniyette kardeşinin kendisini öldürememesi üzerine; tetiği kendisinin çekerek öldürdüğünü bunu da aile baskısı ile gerçekleştirdiğini itiraf eden Mehmet Ali Bahçe, "Ben kardeşimi vurmadım. Tehdit ve baskıyla ifadem alındı. Kimse bize baskı yapmadı, kardeşim intihar etti. Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

AMCA TAHLİYE EDİLDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, İrem Bahçe'nin yaşamını yitiren bebeğinin biyolojik babasının belirlenmesi için haklarında iddianame hazırlanan 6 şüpheliden DNA incelemesi yapılması, İrem'in olay günü kanında çıkan ilaçların incelenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan amca Mehmet Bahçe'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BEBEKTEN ALINAN DNA SANIKLARLA EŞLEŞMEDİ

'Akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan sanıklar bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, İrem Bahçe'nin bebeğinin kime ait olduğunun belirlenmesi için yapılan DNA testinin sonucu okundu. Bebekten alınan DNA ile sanıkların DNA'sının eşleşmediği belirlendi.

TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, hem kendilerinin hem de ailelerinin mağdur olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

92034d7885c7645b523fe9d1270c07e7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köylünün sütü, bu şehre dolar olarak giriyorKöylünün sütü, bu şehre dolar olarak giriyor
Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14Koronavirüs aşısıyla dikkat çeken araştırma: Türkiye'de aşı karşıtlarının oranı yüzde 14
8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar kadın cinayeti Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

ABD'den açıklama geldi! Altın fiyatları fırladı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.