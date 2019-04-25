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17 yaşındaki Aleyna Can'ın ölümü: Tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:32 | Son Güncelleme

KARTAL'da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin iki kişinin tutuklu, bir kişinin de tutuksuz yargılandığı davada mahkeme delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek Aleyna Can'ın sevgilisi Bayram Ekici'nin tahliyesine karar verdi.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL (DHA)-KARTAL'da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin iki kişinin tutuklu, bir kişinin de tutuksuz yargılandığı davada mahkeme delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek Aleyna Can'ın sevgilisi Bayram Ekici'nin tahliyesine karar verdi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici katıldı. Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş de avukatı ile birlikte duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Bayram Ekici'nin avukatı Ali Kemal Denizli, müvekkili aleyhine kuvvetli suç şüphesi kalmadığını, kaçma şüphesi bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi. Suçsuz olduğunu söyleyen Bayram Ekici de tahliyesini karar verilmesini talep etti. Tutuklu sanık Mesut Vural, maktul Aleyna Can ile uzaktan yakından bir ilgisi bulunmadığını öne sürerek, "Onu öldürmem için bir neden yoktur. Kararı mahkemeye bırakıyorum" dedi. TAHLİYE EDİLDİ Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek tutuklu sanık Bayram Ekici'nin tahliyesine, kuvvetli suç şüphesini gerekçe göstererek Mesut Vural'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici'nin (26) maktul Aleyna Can'ın (17) erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli'de bir binada oda kiraladığı, yanına önce maktul Aleyna Can'ın, ardından da diğer şüpheliler Ercan Ekici (23) ve Mesut Vural'ın (23) geldiği belirtiliyor. İddianamede, akşam 21.00-22.00 sıralarında şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici, Aleyna Can ile Bayram Ekici'nin yan yana oturdukları, çekmecede bulunan silahı eline alan şüphelilerin mekanizmayı çekmek suretiyle tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri anlatılıyor. Bayram ve Ercan Ekici'nin silahın ateş aldığı sırada Mesut Vural'ın elinde olduğu, Mesut Vural'ın da silahın Ercan Ekici tarafından çekmeceden alındığı sırada ateş aldığı yönünde ifade verdiği kaydedilen iddianamede, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

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