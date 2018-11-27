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17 yaşındaki Asmin, 5 gün arayla ikinci kez evden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

BURSA'da yaşayan Asmin Kayran (17), 5 gün arayla ikinci kez evden kaçtı.

17 yaşındaki Asmin, 5 gün arayla ikinci kez evden kaçtı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da yaşayan Asmin Kayran (17), 5 gün arayla ikinci kez evden kaçtı. 28 yıl önce terör örgütü tarafından yakınlarının öldürüldüğünü ve şehit yakını olduğunu belirten Tahir Kayran (44), "Kızımın örgüt tarafından kaçırılmasından korkuyorum" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde oturan 8 çocuk babası Tahir Kayran, kızı Asmin'in 15 Kasım'da evden kaçtığını, kayıp başvurusu sonucu 4 gün sonra Antalya'da polis tarafından bulunduğunu söyledi. Baba Kayran, "Haber verilmesi üzerine gidip kızımı aldım ve eve getirdim. Ancak 20 Kasım günü annesine ve kardeşlerine haber vermeden evden ayrıldığını iş dönüşü öğrendim" dedi.
Kızının 5 gün arayla ikinci kez evden kaçtığını belirten Tahir Kayran, "Kızımın, WhatsApp'ta bir gençle görüştüğünü biliyoruz. Ancak, onun yanına gidip gitmediğini bilmiyorum. Ailecek yıllar önce Şırnak'tan Bursa'ya gelip yerleştim. 1990 yılında bölücü örgüt baskınında annemi, babamı ve kardeşimi kaybettim. Şehit yakını olduğumdan bir kurumda çalışıyorum. Kızımın örgüt tarafından kaçırılmasından korkuyorum. Ailece perişan durumdayız. Kızımı görenlerin en yakın emniyet güçlerine haber vermesini istiyorum" diye konuştu.
Baba Kayran, kızı için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

17 yaşındaki Asmin, 5 gün arayla ikinci kez evden kaçtı

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