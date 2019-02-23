17 yaşındaki bilişim öğrencisi Google’ın bilim yarışmasında

Bilişim öğrencisi 17 yaşındaki Berkay Çatak, trafik ışıklarının verimli kullanılması amacıyla geliştirdiği projesiyle Google’ın düzenlediği bilim yarışmasında boy gösteriyor. Berkay, eğer yarışmayı kazanırsa eğitim bursu ve projeyi geliştirebilmesi için destek alacak.

Berkay Çatak, 17 yaşında bir bilişim öğrencisi. Bugüne kadar bir çok proje geliştirdi. Genç Berkay, son yaptığı proje ile küresel alanda rakipleriyle yarışmaya girdi. Daha önce kayıp-çalıntı ilanlarının verilebildiği bir sosyal platform oluşturan Berkay bu yarışmadan elde edeceği burs ve kaynakla Türkiye adına daha iyi projeler geliştirmek istiyor.

Genç Berkay’ın geliştirdiği ‘Tlight’ isimli proje; tarik ışığını yaya yoğunluğa göre ayarlayan bir sistem üzerine oluşturulan bir proje. Projede yoğunluğuna göre yayaya öncelik veriliyor. Sistem kamera sayesinde acil durum araçlarını da algılayıp trafiğin akışını hızlandırmak amacıyla ışıkları otomatik olarak yönetebiliyor.

“Küçüklüğümden beri bir çok proje geliştirdim”

Berkay, “17 yaşımda bilişim öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri yazılım ve bilişim sektörüne ilgi duyuyorum ve bu alanda kendimi geliştirecek projeler ortaya koymaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri bir çok proje geliştirdim, bunlardan elde ettiğim tecrübelerle daha iyi projeler geliştirip başarılı olmayı umuyorum” ifadelerini kullandı.