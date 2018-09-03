17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; önceki gün saat 16.00 sıralarında Milas'ın Bozalan Mahallesi Geren Mevkisi'nde trafik kazası meydana geldi. Ören-Bodrum Karayolu'nda ilerleyen 34 HH 1112 plakalı aracın sürücüsü M.E., seyir halinde ilerlerken denize girmek amacıyla karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Buket Bozkurt'a çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen Buket Bozkurt, yapılan tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü M.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ekipler, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrası hayatını kaybeden Buket Bozkurt'un 1 Eylül 2001 doğumlu olduğu, doğum gününde hayatını kaybettiği bildirildi. (İHA)
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