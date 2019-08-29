HABER

17 yaşındaki çocuk, balkondan bekçilere ateş etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da evinin balkonundan, cadde üzerindeki bekçilere tabancayla ateş eden O.K.

17 yaşındaki çocuk, balkondan bekçilere ateş etti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da evinin balkonundan, cadde üzerindeki bekçilere tabancayla ateş eden O.K. (17) gözaltına alındı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Akşam saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadıkları binanın yakınındaki sokakta düzenlenen düğüne katılan O.K., gece yarısı eve döndü. Bir süre sonra da elindeki tabancayla balkona çıkıp, rastgele ateş etmeye başladı. Aşık Veysel Caddesi'ndeki 2 bekçi, silah sesi üzerine sokağa geldi.
İddiaya göre O.K. bu kez de bekçilere ateş açtı. Bir kurşun, park halindeki araçları siper alan bekçilerin yanındaki aydınlatma direğine isabet etti.
Bekçilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eve girerek O.K.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulunurken, tabancaya el konuldu.

FOTOĞRAFLI

17 yaşındaki çocuk, balkondan bekçilere ateş etti

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Akrabasını öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandıAkrabasını öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı
Çalınan otomobili sahibine satmaya çalışan 3 şüpheli, alıcı kılığındaki polislere yakalandıÇalınan otomobili sahibine satmaya çalışan 3 şüpheli, alıcı kılığındaki polislere yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.