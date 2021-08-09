17 yaşındaki çocuk dehşet saçmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Korkutmak için silahı ateşledim

Olay, 30 Temmuz'da saat 09.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Nişanlısı M.C. ile tartışan G.C.Ç., barışmak amacıyla Mersin’e gitmek için babası Gökhan Ç.’den para istedi. Olumsuz yanıt alınca evdeki camları ve eşyaları kıran G.C.Ç., yanına aldığı tabancayla babasının işlettiği büfeye gitti. Burada babasından 75 TL alan G.C.Ç., 75 lira daha vermesini istedi. Gökhan Ç. olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. G.C.Ç., belinden çıkardığı tabancayı babasının ayaklarına doğrultup ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri yerden sekip, bu sırada kendilerini sakinleştirmeye çalışan ve bölgede değnekçilik yapan Mustafa Doğan’ın başına isabet etti. Doğan, kanlar içinde yere yığıldı, G.C.Ç. ise silahı bırakıp kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Doğan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede ameliyata alınan Mustafa Doğan, 31 Temmuz’da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BANA 3 EL ATEŞ ETTİ, ADAMI VURDU"

Oğlunun kendisinden para istediğini, vermeyince de eve ve iş yerine zarar verdiğini kaydeden Gökhan Ç., “Sürekli silah ve bıçak çekiyordu, elinden alıyorduk. En son 150 TL para istedi, 75 TL verdim. Dükkana gelip ‘150 TL vereceksin’ dedi, küfretmeye başladı. O sırada Mustafa araya girip, ‘Tamam, parayı ben vereyim. Babanla kötü konuşma’ dedi. Silahı çekip, bana 3 el ateş etti, adamı vurdu” diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli G.C.Ç.’nin eve gittiğini, kıyafetlerini değiştirdikten sonra da mahalleden ayrıldığını tespit etti. G.C.Ç.’nin olayın ardından telefonla konuşarak caddede yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kaçış güzergahında çalışma yapan polis, şüpheliyi akşam saatlerinde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen G.C.Ç.’nin ifadesinde, “Babamdan para istedim, vermeyince yanına gittim. Korkutmak için silahı ateşledim, araya giren kişi vuruldu. Kasıtlı olarak yapmadım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA



