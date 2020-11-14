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  4. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep’i böyle ezdi

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep’i böyle ezdi

14.11.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki kız çocuğu karşıya geçmek için aniden yola fırlayınca 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı kamyonetin altında kaldı.

Bursa’da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki kız çocuğu karşıya geçmek için aniden yola fırlayınca 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı kamyonetin altında kaldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kız çocuğu kurtarılamadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün Gürsu ilçesine bağlı Sadık Ahmet Caddesi üzerinde saat 13:50’de meydana geldi. Ekmek alıp evine döndüğü öğrenilen Zeynep A., trafik ışıklarının da bulunduğu kavşakta karşıya geçmek için aniden yola fırladı. O sırada hızla gelen 17 yaşındaki M.K.’nın kullandığı 16 ADL 896 plakalı kamyonet Zeynep’e çarptı. Ağır yaralanan 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kazanın ardından ehliyetsiz olduğu anlaşılan 17 yaşındaki M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Elinde ekmek poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kalan küçük kızın o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zeynep ile aynı saniyelerde yolun kenarında bekleyen bir kişinin Zeynep’in yola fırlamasıyla birlikte ellerini başının üzerine kaldırması dikkat çekti. Kazanın ardından o kişi hemen Zeynep’in yanına koşarak küçük kıza yardım etti.

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