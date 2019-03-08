HABER

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 20:07 | Son Güncelleme

 KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde top oynarken aniden fenalaşan Emirkan Erişoğlu (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde top oynarken aniden fenalaşan Emirkan Erişoğlu (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Safranbolu Ahievran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11’inci Sınıf Makine Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Emirkan Erişoğlu, beden eğitimi dersinde okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken bir anda yere yığıldı. Durumu gören beden öğretmeninin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erişoğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Erişoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üzüntüden fenalaşan beden eğitimi öğretmeni ise özel hastaneye götürülürken, acı haberi alarak hastaneye gelen Erişoğlu’nun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Emirkan cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Çanakkale'de akaryakıt istasyonu soygununa 4 tutuklamaÇanakkale'de akaryakıt istasyonu soygununa 4 tutuklama
Köprüde can pazarıKöprüde can pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.