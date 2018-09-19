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17 yaşındaki Funda'dan 9 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Ladik ilçesinde, ailesinin tarlada çalıştığı sırada evden ayrılan Funda Acı'dan (17), 9 gündür haber alınamıyor.

17 yaşındaki Funda'dan 9 gündür haber alınamıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Ladik ilçesinde, ailesinin tarlada çalıştığı sırada evden ayrılan Funda Acı'dan (17), 9 gündür haber alınamıyor. Kayıp kızın babası Mahmut Acı, "Kızım sana sesleniyorum; beni gizli numaradan ara, 'baba rahatım ve yaşıyorum' de, iyi olduğunu bileyim yeter" dedi.
Ladik'te lise mezunu Funda Acı, 10 Eylül Pazartesi günü, ailesi tarlada çalışırken evden ayrıldı. Tarladan eve dönen aile, Funda'ya ulaşamayınca kaçırılmış olabileceği şüphesiyle polis ve jandarmaya başvurdu, yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Funda Acı'nın bulunması için çalışma başlattı. Ancak tüm aramalara rağmen Funda bulunamadı.
Kayıp kızın babası Mahmut Acı, günlerdir haber alamadığı Funda'nın hayatından endişe duyduğunu belirtti. Funda'yı görenlerin kendilerine yardım etmesini isteyen Mahmut Acı, "Kızım 10 Eylül günü evden kimseye haber vermeden çıkmış. Kendi isteğiyle mi çıktı, yoksa birisi mi kaçırdı, bilemiyoruz. Bize bir şey demedi. Kendisinden hiç haber alamıyoruz. Aramadığımız, bakmadığımız yer kalmadı. Ben şoförlük yapıyorum, o sıra evde de değildim. Kızıma sesleniyorum; Kızım bizi haberdar et. Bizden bir korkun olmasın. Birisiyle kaçtıysan gel, ben evlendireyim seni. Beni gizli numaradan olsa ara, 'Baba rahatım ve yaşıyorum' de iyi olduğunu bileyim yeter" dedi.

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