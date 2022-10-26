HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Gizli tanığın itirafları sonrası düğmeye basıldı: Anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı

17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Gizli tanığın itirafları sonrası düğmeye basıldı: Anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı

26.10.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümünden yeni gelişme yaşandı. 24 Ocak günü yatağından ölü bulunan ve otopsi incelemesinde boynunda kırık olduğu tespit edilen genç kızın annesi, babası, ağabeyi ve ablası dahil 8 akrabası gözaltına alındı. 8 şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Gizli tanığın itirafları sonrası düğmeye basıldı: Anne ve babayla birlikte 8 akrabası gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunmasıyla ilgili olarak elde edilen yeni deliller sonucu aralarında annesi, babası, ağabeyi ve ablasının da bulunduğu 8 akrabası gözaltına aldı.

Kazada eşini böyle teselli etmişti! Kahreden haber geldi... Geriye yürek yakan bu kare kaldı Kazada eşini böyle teselli etmişti! Kahreden haber geldi... Geriye yürek yakan bu kare kaldı

Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, geçen 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi T.S (52) tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiği belirledi.

x1

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

BOYUN KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne T.S ve baba M.H.S (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 ay cezaevinde tutuklu kalan çift, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

x2

BAŞSAVCILIK, GİZLİ BİR TANIĞIN İTİRAFI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu T.S ve M.H.S hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, çifti gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

x3

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında T.S ve M.H.S'nin yanı sıra Gamze'nin amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S.'yi (31) Bodrum'da, ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K.'yı (30) da Milas'ta gözaltına aldı. 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza sonrası yürekleri dağlayan feryat: Oğlum babana araba çarptıKaza sonrası yürekleri dağlayan feryat: Oğlum babana araba çarptı
Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! İlk temel atıldı, Erdoğan tarih verdi Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! İlk temel atıldı, Erdoğan tarih verdi
Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çektiBu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

En Çok Okunan Haberler

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! "Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! "Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"

Scooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahretti

Scooter faciası... Liselilerin son görüntüsü kahretti

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.