17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Şüpheli ölümde şoke eden gelişme

Edinilen bilgiye göre, Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın boynunda kızarıklık olduğu bildirildi. Gamze’nin cesedi ölüm sebebinin kesin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

BOYUN KEMİĞİNİN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri Gamze’nin babası M.H.S. ile annesi T.S.’yi gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)



