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  4. 17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Şüpheli ölümde şoke eden gelişme

17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Şüpheli ölümde şoke eden gelişme

25.01.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen şüpheli ölümde yeni bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Son gelişme olarak otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Gamze'nin anne ve babası gözaltına alındı. Anne ve babanın ifade işlemleri devam ediyor.

17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Şüpheli ölümde şoke eden gelişme

Edinilen bilgiye göre, Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın boynunda kızarıklık olduğu bildirildi. Gamze’nin cesedi ölüm sebebinin kesin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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BOYUN KEMİĞİNİN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

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ANNE VE BABA GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri Gamze’nin babası M.H.S. ile annesi T.S.’yi gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

Muğla'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunduMuğla'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulundu


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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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