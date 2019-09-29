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17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 04:49 | Son Güncelleme

Adapazarı'nda, evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Iraklı Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eşi ve kayınvalidesinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Önceki gün, Adapazarı Yahyalar Mahallesi'nde oturan Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi, iddiaya göre yakınları tarafından evde ölü bulundu. Olayın polise bildirilmesi üzerine Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidinin boynunda izler görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet şüphesi üzerine 6 ay önce evlenen Al Obaidinin eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Al Obaidinin eşi, kayınvalidesi ve yakınları bugün adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı şüpheli ölüm

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