HABER

17 yaşındaki genç ayağını silaj makinasına kaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 21:44 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde silaj makinesine ayağını kaptıran genç ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi’nde 17 yaşındaki R.E.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde silaj makinesine ayağını kaptıran genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi’nde 17 yaşındaki R.E. silaj makinesinin yanındayken henüz belirlenemeyen bir nedenle bacağını makinaya kaptırdı. Acı içerisinde kalan gencin yardımına aile fertleri yetişerek makinayı kapattı. Ayak bileği kopan genç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne (PAÜ) kaldırıldı. Olay yerine gelen, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından makina içerisinde kalan ayak bileği itfaiye erleri tarafından çıkarılmasının ardından buz kovası içerisinde ayak bileği hastaneye yetiştirildi. Hastanede tedavinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Müge Anlı’nın sorusu cinayeti aydınlattıMüge Anlı’nın sorusu cinayeti aydınlattı
Türk-İş’ten Vergi Adaleti TalebiTürk-İş’ten Vergi Adaleti Talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Adnan Oktar Esad'a mektup göndermiş!

Esad'a mektup göndermiş!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Eşi de dahil tüm aile üyeleri yakalandı!

Arkeolog Aykut Çınaroğlu, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi

Vasiyeti yerine getirildi! Oraya defnedildi

İstanbul'da 3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.