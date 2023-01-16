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  4. 17 yaşındaki genç dayısını ve annesini silahla vurdu!

17 yaşındaki genç dayısını ve annesini silahla vurdu!

16.01.2023 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 17 yaşındaki genç tabancayla evde dehşet saçtı. Kavga ettiği dayısına tabancayla ateş açan B.A. , araya giren annesini de (40) başından vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

17 yaşındaki genç dayısını ve annesini silahla vurdu!

Yüreğir'deki olay, saat 21.00 sıralarında merkez Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., iddiaya göre evde dayısı Kadir D. (36) ile tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma, kavga dönüşüp, sokağa taştı.

ANNESİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kavga sırasında B.A., tabancayla dayısına ateş açmaya başladı. Oğlunun, kardeşini kolundan yaraladığı gören Mine A., araya girmeye çalıştı. Bu sırada B.A.'nın silahından çıkan kurşanlardan biri, kavgayı aralamak için araya giren annesi Mine A.'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan Mine A. ile kolundan yaralı kardeşi Kadir D., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kadir D., ayakta tedavi edilirken, kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise yoğun bakım ünitesine alındı.

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KAYIPLARA KARIŞTI

Olayın ardından kaçan ve daha önceden suç kayıtları olduğu öğrenilen B.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)


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Adana silahlı saldırı

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