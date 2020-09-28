HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 17 yaşındaki genç kanyonda boğularak hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç kanyonda boğularak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Ersizlerdere Kanyonunda serinlemek için suya giren 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından milli park olarak ilan edilen Küre ilçesinde bulunan Ersizlendere Kanyonuna arkadaşlarıyla serinlemek için giden 17 yaşındaki Mertcan Doğan, kanyonda girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Kastamonu’da Ersizlerdere Kanyonunda serinlemek için suya giren 17 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından milli park olarak ilan edilen Küre ilçesinde bulunan Ersizlendere Kanyonuna arkadaşlarıyla serinlemek için giden 17 yaşındaki Mertcan Doğan, kanyonda girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Küre İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Mertcan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan’ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Çete çökertildi: 68 çocuk kurtarıldıÇete çökertildi: 68 çocuk kurtarıldı
2020 umre tarihleri açıklandı! 2020 umre tarihleri açıklandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yunanistan ile birlikte açıklayacağız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yunanistan ile birlikte açıklayacağız
Erzincan'da KKKA paniği: Bu sene hastalıkta inanılmaz bir patlama yaşandı
Bir il için endişelendiren açıklama: Bu sene hastalıkta inanılmaz bir patlama yaşandı
Bugün hava nasıl olacak? Güncel 28 Eylül hava durumu!
Bugün hava nasıl olacak?
Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı
Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı
İstanbul'da operasyon! Çocukları dilendiren çete çökertildi
Çete çökertildi: 68 çocuk kurtarıldı
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 28 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.