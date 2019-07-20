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17 yaşındaki genç kız kalp krizine yenik düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 17 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Şevval Okur, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

17 yaşındaki genç kız kalp krizine yenik düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 17 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Şevval Okur, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Uzun yıllardır damar hastalığı rahatsızlığından dolayı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen Okur’un ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Genç kızın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere acılı ailesine verildi. Okur’un cenazesi öğle namazını müteakiben Aksakallar Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kandıra ilçesinin Kocakaymas Mahallesi’nde bulunan Aksakal Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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