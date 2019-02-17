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17 yaşındaki genç kızı kaçıran 3 kişi kısa sürede yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 14:06 | Son Güncelleme

Niğde’de 17 yaşındaki genç kızı zorla araca bindirip kaçırdıkları iddia edilen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde iddiaya göre 17 yaşındaki S.Ü., köy içerisinde İ.Ü, C.Ü.

Niğde’de 17 yaşındaki genç kızı zorla araca bindirip kaçırdıkları iddia edilen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde iddiaya göre 17 yaşındaki S.Ü., köy içerisinde İ.Ü, C.Ü. ve B.U. tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin Çiftlik Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber vermesi üzerine jandarma aracı takibe aldı. Ekipler kısa sürede şüphelileri merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarında boş bir arazide araç içerisinde yakaladı. Yakalanan şahıslar Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Çiftlik Adliyesine sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından “çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti yoksul kılma” suçlarından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Zanlılardan İ.Ü.’nün ifadesinde genç kızı evlenmek için kaçırdığını söylediği öğrenildi. Genç kız ise ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

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