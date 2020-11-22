HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 17 yaşındaki genç kızı taciz eden şahıs tutuklandı

17 yaşındaki genç kızı taciz eden şahıs tutuklandı

22.11.2020 11:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 17 yaşında bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, polisin yarım saatlik operasyonu sonunda kıskıvrak yakalandı.

Antalya’da 17 yaşında bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, polisin yarım saatlik operasyonu sonunda kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan 17 yaşında bir kız öğrenci, Kemer ilçesi Yeni Mahalle’de bisikletiyle dolaşmaya çıktı. Genç kızın yavaşladığı bir esnada arkadan yaklaşan 31 yaşındaki Evrim M., kızı taciz etti. Çığlık atarak olay yerinden uzaklaşan genç kız bir eve sığındı ve polise şahsın eşkalini verdi.
Kemer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ve Merkez Karakol Amirliği ekipleri bir anda olayın geçtiği çevreyi abluka altına altı. Sahildeki otellere doğru kaçtığı belirtilen şüpheli, aramalara rağmen bulunamadı. Atatürk ve Demokrasi Bulvarı üzerinde aramalara devam eden polislerden biri, kapalı olan otellerden birinin bahçesinde saklanmaya çalışan birini fark etti. Polisin geldiğini fark edince kaçmaya başlayan şüpheli, kısa bir kovalamacadan sonra kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yakalanışı, İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kemer Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan zanlı, karakolda ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği Kemer Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Diyarbakır'da yol kesip lastik yaktılarDiyarbakır'da yol kesip lastik yaktılar
'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun 'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun
1/

En Çok Okunan Haberler

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Korona partisine polis baskını!

Korona partisine polis baskını!

Sağlık Bakanlığı'ndan PCR testi için farklı fiyat tarifesi uygulayan kuruluşlara yaptırım

81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, yol kesip lastik yaktılar

Diyarbakır'da yol kesip lastik yaktılar

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi belli oldu

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi belli oldu

Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? 22 Kasım Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.