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17 yaşındaki genç kızın yürek yakan ölümü! "Bu işte bir çelişki var, orada bir şey oldu ve..."

22.11.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da kan donduran bir olay yaşandı. 17 yaşındaki genç kız, arkadaşının ateşlediği tüfekten çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızın ağabeyi ise olayda tek bir kişinin suçlu olmadığını ve kasıt bulunduğu iddia ederek, tüm suçluların yakalanması istedi.

17 yaşındaki genç kızın yürek yakan ölümü! "Bu işte bir çelişki var, orada bir şey oldu ve..."

Keçiören ilçesi Ovacık’ta Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kader Yiğit (17), arkadaşının ateşlediği tüfekten çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın kaza olduğunu söyleyen zanlı Y.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Genç kızın ağabeyi Gökhan Yiğit, olayın kasıtlı olarak işlendiğini ve birden fazla suçlu bulunduğunu ileri sürerek adalet istediğini söyledi.

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"İFADELER ÇOK ÇELİŞKİLİ"

Genç kızın ağabeyi Gökhan Yiğit, olayla ilgili çelişkilerin olduğunu söyleyerek, “Kader benim öz kardeşim, bir de ablam var. Üçümüz de yurtta büyüdük. Kardeşimin yaşı 17 idi, Nisan’da 18 olacaktı. Şakalaşırken silah patlamış. Tüfekle vurulduğunu söylüyorlar. İfadeler çok çelişkili. Orada 4 erkek varmış, birisinin ismini gizliyorlar. Belki de birlikte plan yaptılar birbirlerini koruyorlar. Cezayı Y.B. şu anda çekiyor. Bu benim yüreğimi soğutmuyor. Kardeşimi neden o saatte oraya çağırıyorlar? Neden dolu silahla geziyorlar? Zanlı silahı H. denilen birisinden almış” şeklinde konuştu.

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"ORADA BİR ŞEY OLDU VE BİR KİŞİNİN ÜZERİNE YIKILDI"

Birden fazla suçlu olduğunu ileri süren Yiğit, “Olay sırasında biz evdeydik. Kardeşimin ölümü saat 10.30 sıralarında olmuş. Bana sabah 9’da haber verdiler. Ben adalet istiyorum. Olaydan saatler sonra haberim oldu. Bu işte bir çelişki var. Kurşunun Kader’e bilerek isabet ettirildiğini düşünüyorum. Kurşunları daha önce de doldurup boşaltmışlar. Ben bu olayın kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Kader hayatına aldığı insanlarda seçiciydi. Herkesi hayatına almazdı. Şahsı tanımıyorum. Kader’in sevgilisi olduğu söyleniyor. Orada bir şey oldu ve bir kişinin üzerine yıkıldı. Tüm suçluların cezalarını çekmesini istiyorum” diye konuştu. (İHA)

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