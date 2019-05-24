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17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini asarak intiha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 23:30 | Son Güncelleme

YEDİKULE Mezarlığına cenazelerini defnetmeye gelen bir aile, ağaca asılı bir ceset buldu.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-YEDİKULE Mezarlığına cenazelerini defnetmeye gelen bir aile, ağaca asılı bir ceset buldu. İlk incelemelere göre intihar ettiği anlaşılan gencin 17 yaşındaki Berzan Keskin olduğu ortaya çıktı.

Olay, iddiaya göre saat 18.30 sıralarında Yedikule Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Mezarlığa cenazelerini defnetmek için gelen aile, bir ağacın yanında uzun süre hareketsiz duran kişiyi fark ederek durumu mezarlıktaki güvenlik görevlisi ve mezar kazıcısına bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik görevlisi ve mezar kazıcısı, ağaca asılı bulunan gencin boynundaki ipi kestikten sonra yere yatırarak ilk yardımda bulundu. Bu sırada cenazelerini defnetmeye gelen aile yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Zeytinburnu Olay Yeri ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede gencin üzerinden öğrenci taşıma kartı, cep telefonu, bir miktar para ve anahtarlarını buldu. İlk incelemeye göre intihar ettiği anlaşılan 17 yaşındaki gencin Berzan Keskin olduğu tespit edildi. Yapılan parmak izi eşleşmesinde de cesedin Keskin'e ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri durumu Berzan Keskin'in yakınlarına bildirdi. Nöbetçi savcının talimatıyla cenaze Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

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