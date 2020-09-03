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17 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otomobil sürücüsünün iddiaya göre kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otomobil sürücüsünün iddiaya göre kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, geçen Salı günü saat 23.00 Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin istikametine gittiği sırada Antalya yönüne geri dönmek isteyen Furkan E. (27) yönetimindeki 26 ADB 387 plakalı otomobili ile iddiaya göre yasak olmasına rağmen kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yaptığı sırada arkasından gelen Onur Şanlı (17) idaresindeki 07 NS 220 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Şanlı ve motosiklette yolcu olarak bulunan V. Y. yaralandı. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şanlı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.Y.’nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Şanlı’nın cansız bedeni dün Alanya’nın Hacıbaba Mezarlığında toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü tutuklandı
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Furkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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