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17 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 00:44 | Son Güncelleme

Adana’da 17 yaşındaki genç tartışığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.Olay, Seyhan ilçesine Bağlı Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak’ta meydana geldi.

Adana’da 17 yaşındaki genç tartışığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesine Bağlı Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple O.Ö. (17) babası İbrahim Ö. (39) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö. babasını bacağından iki defa bıçakladı. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O.Ö. ise babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri İbrahim Ö.’yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O.Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince evlerinin yakınında bulunan bir markette saklandığı sırada yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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