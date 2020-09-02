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17 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da, 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapan ve ağır yaralanan gencin otomobille çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da, 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapan ve ağır yaralanan gencin otomobille çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin motosikletli gence çarparak savurduğu görülüyor.
Olay, Şuhut ilçe merkezi Gençlik Caddesinde meydana geldi. Alaaddin A. idaresindeki 03 PM 775 plakalı otomobil, Ahmet Badem’in (17) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan genç yere düşerek kanlar içinde kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu polise ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. O esnada olay yerinde geçen ve hastaneye başka bir yaralı götüren sağlık ekibi olay yerinde durarak şahsa ilk müdahalesini yaptı. Yaralı genç daha sonra olay yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisi devam ederken, dün gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dönüş yapmak için manevra yapan otomobilin Badem’in kullandığı motosiklete çarparak savurması yer alıyor.
Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

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