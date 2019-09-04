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17 yaşındaki gencin bıçaklanarak ölümüyle ilgili 2 kardeş tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 22:10 | Son Güncelleme

Samsun’da 17 yaşındaki gencin bıçaklayarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olay, Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da 17 yaşındaki gencin bıçaklayarak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karnından ve göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Tahir Gökçen ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye götürülen Gökçen’in yolda hayatını kaybettiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Tahir Gökçen’i bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen H.D. (18) ile yanında bulunan kardeşi B.D.’yi (15) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili ölen gencin ağabeyi D.G.’yi de gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan H.D., B.D. ve D.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren D.G. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.D. ve kardeşi B.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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