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17 yaşındaki gencin  elektrik akımına kapılarak ölümü: 4 kişi ceza aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:48 | Son Güncelleme

  Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Esenyurt'ta 5 yıl önce özel bir hastanenin tabelasını tamir ederken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Eren Eroğlu'nun (17) ölümüne ilişkin 7 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

17 yaşındaki gencin  elektrik akımına kapılarak ölümü: 4 kişi ceza aldı

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
Esenyurt'ta 5 yıl önce özel bir hastanenin tabelasını tamir ederken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Eren Eroğlu'nun (17) ölümüne ilişkin 7 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 3 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, bir sanığı 3 yıl 4 ay, 3 sanığı ise 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Baba Erdinç Erdoğlu "5 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Karara itiraz edeceğiz" dedi.

SANIKLAR KATILMADI
Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Hayatını kaybeden Eren Eroğlu'nun babası Erdinç ve annesi Nezahat Eroğlu duruşmada hazır bulundu. Eren Eroğlu'nun babası Erdinç Eroğlu, davanın 5 yıldır devam ettiğini, olayda oğlunu kaybettiğini belirterek, "Benim oğlum 17 yaşında bir işçiydi. Buna rağmen çalışmaması gereken bir yere gönderilmiştir. Burada taksiri aşan bir durum vardır. İş yerinde iş sağlığı önlemlerininin hiçbirisini almamıştır. Sorumlular cezalandırılsın" dedi. Söz alan sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

3 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti 3 sanığın olayda taksirlerinin bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
Mahkeme heyeti, dijital baskı merkezi ve reklam hizmetleri şirketinin ortaklarından sanık Erol Mutlu'nun taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı sabit olduğundan uğranılan mağduriyet ve belirlenen kusur durumuna göre asli derecede kusurlu olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, bu gerekçelerle sanık Erol Mutlu'yu "iyi hal" indirimi de uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

3 SANIK 2 YIL 6 ŞAR AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Akboğa, Emin Telbisoğlu ve Ulucan Köse'nin de taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açtıkları ifade etti. Tali derecede kusurlu oldukları belirtilen 3 sanık, "iyi hal" indirimi de uygulanarak 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Davanın ardından Eren Eroğlu'nun ailesi ve avukatı basın açıklaması yaptı. Baba Erdinç Eroğlu, bütün sorumluların ve kusurlarının belli olduğu halde sanıklara en alt sınırdan ceza verildiğinden bu davanın katlediğini söyledi. Eroğlu, "Bu dava süreci zaten etkin olmadı. 5 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. Karara itiraz edeceğiz" dedi. Üzgün olduğunu söyleyen anne Nezahat Eroğlu ise şunları söyledi: "Bir çocuk, bir can gitmiş, bu olmamalıydı. Verilen ceza 2 sene olmamalıydı. Benim oğlum orada çürürken, onların burada gezmeleri, çıkmaları beni çok rahatsız ediyor". "Kaza değil cinayet" yazılı pankart açan grup, "İş kazası değil, cinayet", "Eren'i unutmadık unutmayacağız" şeklinde slogan attı. Grup açıklamanın ardından dağıldı.

(FOTOĞRAFLI)

17 yaşındaki gencin elektrik akımına kapılarak ölümü: 4 kişi ceza aldı17 yaşındaki gencin elektrik akımına kapılarak ölümü: 4 kişi ceza aldı17 yaşındaki gencin elektrik akımına kapılarak ölümü: 4 kişi ceza aldı

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