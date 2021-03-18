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  4. 17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

18.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Bucak ilçesinde, 17 yaşındaki Gizem Canbulut’u buluştukları parkta boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Eren Yıldız (19) ifadesinde, “Instagram'dan adımla yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyordu. Bunları Gizem’in açtığından şüpheleniyordum. Bir gün önce telefonla konuştuk. 'Buluşalım yüz yüze konuşalım' dedim. Sürekli cebinde bıçak olan montumu giydim. Parka gittiğimizde tartıştık, sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında, Yunus Emre Parkı'nda buluştu.

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Eski sevgili oldukları öne sürülen Canbulut ile Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, kaçtıktan sonra evine gidip, cinayeti ihbar eden Eren Yıldız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren Yıldız, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eren Yıldız’ın poliste ve savcılıkta verdiği ifadeye DHA ulaştı. İfadesinde, Gizem’i 2 yıldır tanıdığını, 4 ay sevgili olduklarını, genç kızın ailesi istemediği için ayrıldıklarını belirten Yıldız, şunları anlattı:

“Ayrıldıktan kısa süre sonra Instagram hesabından benim adıma yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan da çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyor, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi sahte hesaplardan paylaşılıyordu. Kimin yaptığını bilmiyordum. 8- 9 ay bu şekilde devam etti. Gizem’in yaptığını düşünerek, kendisine sordum. Bana sadece bir hesap açtığını söyledi. Bana, ‘Sen ekran fotoğraflarını alıp bana at, ben silmeyi biliyorum’ dedi. Ben de kendisine atmaya başladım. O da fotoğraflarımı attığım hesabı kapatıyordu. Bu tür kapatmaları sadece hesap sahibi yapabilir. Gizem’in açtığına inandım. Olaydan bir gün önce, akşam saatlerinde cep telefonundan Gizem’i aradım. 'Konuyu nasıl çözeceğiz?' diye sordum.

'Buluşalım yüz yüze konuşalım' dedim. Kabul etti. Olay günü Gizem’e mesaj attım. ‘Neredesin’ dedim. 'Okul civarındayım' deyince, Yunus Emre Parkı'na geçeceğimi söyleyip, orada buluşalım dedim. Ben evden çıkarken sürekli yanımda taşıdığım, bıçağın içinde bulunduğu montumu giydim. Öğlen 12.00 gibi buluştuk. ‘Bu işler senin başının altından çıkıyor. Bu hesapları sen açıyorsun’ dediğimde bağırmaya başladı. Sinirlendi ve ‘Ben yapmadım’ dedi. Israr edince kendisinin yaptığını söyledi. 'Niye yaptın?' diye sorunca da aramızda itiş-kakış oldu. Bana, ‘Senin hayatını karartacağım. Benim olacaksın. Yoksa seni rezil ederim’ dedi. ‘Polise şikayet edeceğim’ dedim. ‘İstediğin kadar polis araştırsın, bir şey bulamaz’ dedi. O sırada çok sinirlenmiştim. Bıçakladığımı hatırlamıyorum. En son Gizem’i kanlar içerisinde yerde gördüm. Çok korktum. Bıçağı atarak olay yerinden uzaklaştım."

Eve gittikten sonra anne babasına olanları anlattığını kaydeden Yıldız, "'Beni polise teslim edin' dedim. Ellerimi yıkadım. Tişörtümü çıkardım. Sonra ailem polisi aradı. Gizem’in bütün amacı ve böyle davranmasının sebebi benle muhabbet etmeyi sürdürmek, başka kızlarla konuşmamı, arkadaşlık yapmamamı istemesidir” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur Instagram
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