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17 yaşındaki hamile genç kızın ölümünün ardındaki kan donduran gerçek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 20:23 | Son Güncelleme

Mersin’de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem B.’nin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

17 yaşındaki hamile genç kızın ölümünün ardındaki kan donduran gerçek

Mersin’de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına ateş ederek intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem B.’nin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan baba, anne, 2 ağabey ve 3 amca, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, 7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan İrem B. (17), evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vuruldu. İntihar iddiasıyla ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti.

KARNINDAKİ ÇOCUK SEZARYEN İLE ALINDI AMA KURTARILAMADI

5 aylık hamile olan genç kızın çocuğu ise sezaryen ile alındı. Kuvöze konulan bebek, yapılan bütün müdahalelere rağmen 6 Şubat 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin verdiği çelişkili ifadeler ile kamera kayıtlarının uyuşmamasından dolayı olayın cinayet olabileceği üzerinde durdu.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayın cinayet olduğunu belirleyen ekipler, baba S.B., anne M.M., ağabeyler V.B., M.A.B., amcalar İ.B., K.B. ve M.V.B.’yi gözaltına aldı.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)

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