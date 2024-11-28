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  4. 17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; Günde 150 ila 180 kişiyle... Küçük kız kardeşini de zorluyorlar

17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; Günde 150 ila 180 kişiyle... Küçük kız kardeşini de zorluyorlar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.11.2024 23:06
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17 yaşındaki bir kızın fuhuşa zorlandığı haberleri herkesin tepkisini çekti. Olayın detayları ise kan dondurdu. Kendisinden 1,5 yaş küçük olan kız kardeşinin de fuhuşa zorlandığını aktaran mağdur kız, okula dönmek istediğini ifade etti. Bunun bir organizasyon olduğu aktarılırken, bu organizasyonun 1024 ajanstan oluştuğu ve mesaj yoluyla müşteri temin ettiği belirtildi. Kızların günde 150 ila 180 birlikte olduğu, talebin ise 300 ila 400 arasında olduğu aktarıldı.

17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; Günde 150 ila 180 kişiyle... Küçük kız kardeşini de zorluyorlar

Uğur Dündar'ın sunduğu 'Arena' programında gündeme gelen fuhuş haberinin detayları herkesin kanını dondurdu.

1 YILDIR FUHUŞA ZORLANMIŞ

2007 doğumlu olan bir kız çocuğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Bir yıldır fuhuşa zorlandığını söyleyen 17 yaşındaki kız, kendisinden 1,5 yaş küçük kız kardeşinin de Antalya'da fuhuşa zorlandığını anlattı.

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"İKİ GÜN ÖNCESİNE KADAR FUHUŞ YAPIYORDUM, BIRAKMAK İSTİYORUM"

Mağdur kız "Ben iki gün öncesine kadar fuhuş yapıyordum. Bu işleri bırakmak istiyordum. Sosyal hizmetler müdürlüğü benimle görüştü. Polis çağırdılar. Bu şekilde işlem başladı" dedi.

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"ORGANİZASYON 1024 AJANSTAN OLUŞUYOR"

Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberde konuyla ilgili olarak konuşan Avukat Semra Yıldız, "Bu organizasyonun toplamdan 1024 ajanstan oluştuğunu ve bu ajansların mesaj yoluyla, özellikle açık hat kullanarak içinde 18 yaş altı çocuklar da olan, kız çocuklarını kullanarak müşteri temin ettiğini..." ifadelerini kullandı.

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GÜNDE 150 İLA 180 KİŞİYLE BİRLİKTE...

Kızların günde 150 ila 180 kişiyle birlikte olduğu aktarılırken, Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin "150, 180 kızların yalvar yakar düşürdüğü rakamlar. Talep 300 400 arası. 150, 180 kızların ben artık bu işi yapabilecek durumda değilim dediği rakam" şekliden konuştu.

ORGANİZASYONLARDA KENDİSİ GİBİ 3 4 ÇOCUK DAHA GÖRMÜŞ

Öte yandan 17 yaşındaki kız, ifadesinde fuhuş organizasyonlarında kendisi gibi 3 4 çocuk daha gördüğünü söyledi. Okula dönmek istediğini ifade eden kız devlet korumasına alındı. Ayrıca başsavcı soruşturma dosyası yetkisizlikle Bursa'ya gönderdi.

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fuhuş kız
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