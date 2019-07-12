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17 yaşındaki kıza cinsel istismar ve tehdide 3 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, sosyal medyadan tanıştığı H.Ö.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, sosyal medyadan tanıştığı H.Ö. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra ailesine anlatmakla tehdit edip, çıplak fotoğraflarını isteyen Berat Y. (22), tutuklu yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Berat Y.'nin tahliyesine karar verdi.
Develi ilçesinde oturan Berat Y., sosyal medya üzerinden tanıştığı H.Ö. ile sevgili oldu. Berat Y., bir süre sonra buluştuğu H.Ö.'ye, otomobiliyle götürdüğü boş arazide cinsel istismarda bulundu. Berat Y., H.Ö.'den çıplak fotoğraflarını isteyip, göndermemesi halinde ilişkilerini ailesine söylemekle tehdit etti. Kızın polise giderek, şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Berat Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Berat Y. ile şikayetçi H.Ö., karar duruşmasında hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Berat Y., "İlişki zorla değildi. Kendi rızası ile ilişkiye girdik. Mesajlar attım; ancak tehdit içermiyordu. Şantaj yapmadım. Ailesine anlatmakla da tehdit etmedim. Başka bir kişi ile sevgili olup, benden kurtulmak için iftira attı" dedi.
H.Ö. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Berat Y.'ye, 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 2 yıl 6 ay, 'hakaret' suçundan 3 ay, 'tehdit' suçunda ise 7 ay olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Berat Y.'nin tahliyesi kararlaştırıldı.

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