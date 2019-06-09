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17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 21:26 | Son Güncelleme

BARTIN'da, iddiaya göre 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla tehdit ederek, cinsel istismarda bulunan Ö.Ç.

17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, iddiaya göre 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla tehdit ederek, cinsel istismarda bulunan Ö.Ç. (21) tutuklandı.
İddiaya göre, Kozcağız Beldesinin bir köyünde oturan Ö.Ç., aynı köyde yaşayan 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla arayarak, ''Elimde görüntülerin var, bunlara ailene göstereceğim'' tehdidinde bulunarak, cinsel istismarda bulundu. 2 yıl boyunca tehditlere ve cinsel istismara maruz kalan genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailesi bunun üzerine polise şikayette bulundu. Polis, evine baskın yaptığı Ö.Ç.'yi gözaltına aldı. Ö.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. 'Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit' suçlarından tutuklandı.

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17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama

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