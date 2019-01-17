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17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı öne sürülen kadın adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı öne sürülen Solmaz K.

17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı öne sürülen kadın adliyede

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı öne sürülen Solmaz K. (32), polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 17 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli kadın Solmaz K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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