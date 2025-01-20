17 yaşındaki kızla evlenmek istedi, geri çevrilince pompalıyla kurşun yağdırdı: "Bütün aşiret evinize yığılır"

Instagram'da 29 yaşındaki Y.K. ile tanışan 17 yaşındaki genç kız bir daha yakasını kurtaramadı. Y.K., evliliklerine izin verilmediğini öne sürerek 17 yaşındaki kızı ve annesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli ve akrabası yakalanıp tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI 17 YAŞINDAKİ KIZLA EVLENMEK İSTEDİ

Olay, 16 Ocak akşamı saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Yurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Show TV'de, Y.K.'nın (29) 17 yaşındaki Ş.Ş. ile sosyal medyada tanıştığı belirtildi. Ş.Ş.'nin ailesi tarafından evliliğine izin verilmeyen Y.K., akrabası H.K. ile Ş.Ş. ve annesi D.Ş.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

ANNEYLE KIZINI YARALAYIP KAÇTILAR

Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

KISKIVRAK YAKALANIP TUTUKLANDILAR

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip ile koordineli çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Karabağlar'da ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DAHA ÖNCE İZLERİNİ KAYBETTİRMEK İSTEMİŞLER

Olayla ilgili Show TV'ye konuşan baba "Takıntılıydı. Bulmasın diye evi taşıdık" dedi.

Saldırı anını anlatan anne "Salonda yemek yiyorduk. Kapı çaldı. Kapıyı açtım, genç bir delikanlı ‘Broşür dağıtıyorum’ dedi. Ben ilk başta fark etmedim, elinde tabanca varmış. Birden içeri daldı. Pompalı tüfeği çıkardı ve karnıma ateş etti. Ben olduğum yere yığılınca kızıma da ateş etti. Kızım için çırpındım ama yoğun bakımdaymış kendisi" dedi.

"“TUTUKLATIRSANIZ BÜTÜN AŞİRET EVİNİZE YIĞILIR"

Anne ayrıca "Instagram’da tanışmışlar. Kızıma bir iki kez zarar vermişti. “Tutuklatırsanız bütün aşiret evinize yığılır ve sülalenizi kurutur” demiş" açıklamasında bulundu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır