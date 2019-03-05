HABER

17 yaşındaki lise öğrencisi 6. kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

Adana’da 17 yaşındaki lise öğrencisi, 6.

Adana’da 17 yaşındaki lise öğrencisi, 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 17 yaşındaki evin tek çocuğu E.E. okuldan çıkıp evine geldi. Bir süre sonra da 6. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.E.’ye ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından E.E.’nin cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.
Çocuğun ailevi problemleri olduğu ileri sürüldü.

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Çete lideri çaldığı kimlikle kalp ameliyatı oldu, sevgilisini bile dolandırdıÇete lideri çaldığı kimlikle kalp ameliyatı oldu, sevgilisini bile dolandırdı
(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

İran'dan tehdit gibi açıklama!

İran'dan tehdit gibi açıklama!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.