HABER
  4. 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası

17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:28 | Son Güncelleme

İzmir’de kullandığı hafif ticari aracıyla 17 yaşındaki Bürge Yolbilir’e çarparak ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan’a “çocuğu kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.İzmir’in Gaziemir ilçesinde 17 yaşındaki Bürge Yolbilir’in ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan’ın yargılandığı davada karar verildi.

İzmir’de kullandığı hafif ticari aracıyla 17 yaşındaki Bürge Yolbilir’e çarparak ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan’a “çocuğu kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 17 yaşındaki Bürge Yolbilir’in ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan’ın yargılandığı davada karar verildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasına tutuklu sanık Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir’in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan M.G.’nin ailesi, genç kızın yakınları, arkadaşları ile taraf avukatları katıldı. Yargılamanın tamamlandığını ve karar verileceğini söyleyen mahkeme başkanı tutuklu sanık Bekir Karaaslan’ın son sözünü sordu. Karşıdan karşıya geçen kimseyi görmediğini söyleyen Karaaslan, “Hiçbir aileye bu acıyı yaşatmak istemezdim. Aileden özür dilerim” dedi.

Mahkeme heyeti, Karaaslana’a, çocuğa karşı işlenmiş “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Olası kast indirimiyle ceza, müebbete çevrilirken, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle sonuç ceza 25 yıl hapis cezası oldu. Karaaslan’a, Bürge Yolbilir’in kuzeni M.G.’nin yaralanması sebebiyle de 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

“Caydırıcılık açısından çok önemli”
Yolbilir ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, mahkemenin verdiği kararın caydırıcılık açısından önemli olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de bu tarz davalarda çıkan tüm kararlar, bilinçli taksir üzerinden çıktı. Böyle olunca şüpheliler, 5-6 yıl ceza alıp kurtuluyordu. Eğer karar istinaf ve Yargıtay’dan da aynı şekilde geçebilirse caydırıcılık açısından Türkiye’de bir ilk olacak. Bu kararın ardından kimse, alkol ve sürat sebebiyle birinin ölümüne sebebiyet verip ‘yanlışlıkla yaptım’ diyemeyecek” şeklinde konuştu.

Olay
Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan 2019’da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi’ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, 15 yaşındaki kuzeni M.G. de hafif şekilde yaralandı. Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan, düşen plakadan yola çıkılarak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tutuklanan sürücü hakkında, “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan iddianame hazırlandı.

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar ettiTartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti
Liseli Bürge'ye çarparak ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapisLiseli Bürge'ye çarparak ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza!

Taksim-Kabataş hattında seferler yapılamıyor!

Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.