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17 yaşındaki milli dansçı Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

İZMİR’de 7 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığına yenik düşen lise öğrencisi Milli Dansçı Kaan Özelçam (17), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

17 yaşındaki milli dansçı Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- İZMİR’de 7 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığına yenik düşen lise öğrencisi Milli Dansçı Kaan Özelçam (17), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'de oturan ve kendisini 'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, 7 yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düştü. Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde üçüncü defa lösemiyi yenmek için tedavi sürecine başlanan lise öğrencisi ve aynı zamanda milli dansçı olan Kaan Özelçam için İzmir Dans Atölyesi öncülüğünde defalarca kan bağışı kampanyası düzenlendi. Son günlerde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Kaan Özelçam, yapılan tüm müdahalelere karşın, dün hayatını kaybetti.
Özelçam bugün memleketi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Saatli Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede annesi Bahire ve babası Hakan Özelçam gözyaşı dökerken, dedesi Hüseyin Avni ve anneannesi Fatma El torunlarının tabutuna sarıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından, genç dansçı Cunda Adası’nda toprağa verildi.

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17 yaşındaki milli dansçı Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı17 yaşındaki milli dansçı Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı17 yaşındaki milli dansçı Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı17 yaşındaki milli dansçı Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı

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