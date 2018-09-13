HABER

17 yaşındaki Öznur, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

SAMSUN'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan organları, 5 kişi için umut oldu. O hastalardan biri olan ve böbrek yetmezliği tanısıyla 10 yıldır tedavisi süren Öznur Maraş da (17), böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.  Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu.  Bağışlanan böbrek, Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 1 yıldır nakil bekleyen Öznur Maraş'a nakledildi.

17 yaşındaki Öznur, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA) - SAMSUN'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan organları, 5 kişi için umut oldu. O hastalardan biri olan ve böbrek yetmezliği tanısıyla 10 yıldır tedavisi süren Öznur Maraş da (17), böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu. Bağışlanan böbrek, Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve 1 yıldır nakil bekleyen Öznur Maraş'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Maraş, büyük mutluluk yaşadı.
'ŞİMDİ HAYALİM GERÇEK OLACAK'
Nakilden dolayı çok mutlu olduğunu ve hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Öznur Maraş, "10 yıldır ilaç kullanıyordum, yürüyemiyordum. Rahat hareket edemiyordum. En ufak bir mikroba karşı önlem almam gerekiyordu. Onun için 'bir organ bir can' diyorum. 1 yıldır organ nakli bekliyordum. Hocalarımız sağ olsun. Bana çok destek oldular. Organ bağışı için herkese tavsiyede bulunuyorum. Üniversite düşünüyordum, şimdi hayalim gerçek olacak" dedi.
'ORGAN NAKLİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEY'
Böbrek nakliyle hayata bağlanan Öznur Maraş'ın dokturu, Nefrolog Prof. Dr. Elif Bahar Özdoğan, organ naklinin yüce bir gönüllülük olduğunu kaydetti, nakil yapan aileyi de kutladı. Özdoğan, "Öznur, Türkiye'de pek çok hastanın sesi oldu. Öznur bize başvurduğunda böbrek bir harabiyet yaşamıştı. O yolu da yavaşlatmayı başardık, hiç diyaliz olmadan nakli yapılabildi. Biz buna önleyici nakil diyoruz. Bir çocuk için en iyisi bu. Yani böbrek nakli oluncaya kadar bekliyoruz çünkü doğal böbreğin işini hiç bir nakil organ yapamaz. Diyaliz hazırlığımız vardı, Öznur buna inandı biz de buna inandık, çok başarılı bir nakil yaptık. Aile sağ olsun bazı organları bağışladı. Kendi evlatlarının vefatına mukabil tam 5 aileye can verdi. Bu durum tüm aileleri ilgilendiren bir durum. Bu nakillerde 5 aile hayata bağlandı. Organ nakli çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
'ÇOK SEVİNÇLİYİM'
Kızı nakille yaşama tutunan Müjdat Maraş ise, ameliyatla hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Herkesi organ bağışı yapmaya da davet eden Maraş, "Ameliyatımız sonuçlandı, hayallerimiz gerçek oldu. Çok sevinçliyim. Bağışta buluna aileye çok teşekkür ediyorum. Vefat eden çocuk için ailesine sabırlar diliyorum. Herkesin organ bağışı yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

17 yaşındaki Öznur, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu17 yaşındaki Öznur, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
Obezite tedavisi gördükleri hastanede bir araya geldilerObezite tedavisi gördükleri hastanede bir araya geldiler
Kapalı ameliyatla 3 saatte böbreği kurtarıldıKapalı ameliyatla 3 saatte böbreği kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Miyomlarda en önemli faktör 'rutin takip'

Miyomlarda en önemli faktör 'rutin takip'

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Dünyada bir milyon kişiden birinde görülüyor! Akciğerindeki dev tümörden kurtuldu

Dünyada bir milyon kişiden birinde görülüyor! Akciğerindeki dev tümörden kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.