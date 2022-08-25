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17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoru! Dünyanın çevresini tek başına uçtu

25.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçikalı doğumlu 17 yaşındaki Mack Rutherford, dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi ve dünyanın çevresini mikro ışıklı bir uçakla dolaşan en genç kişi unvanlarını kazandı. 5 aylık yolculuğunun ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya’ya iniş yapan Rutherford, iki Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. 5 kıtada 52 ülkeyi gezen genç pilotun havaalanına inince ilk sözü "Başardım" oldu. Rutherford, 15 yaşında dünyanın en genç pilotu olmuştu.

17 yaşındaki pilottan iki dünya rekoru! Dünyanın çevresini tek başına uçtu

Belçika-İngiliz çifte vatandaşı olan 17 yaşındaki Mack Rutherford, 23 Mart'ta dünyayı dolaşmak üzere Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan küçük uçakla havalandı. Beş kıtada 52 ülkeyi gezen Rutherford, yolculuğunun ardından yine Sofya’ya iniş yaptı ve “dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi” ve “dünyanın çevresini mikro ışıklı bir uçakla dolaşan en genç kişi” unvanlarını kazanarak Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.

İLK SÖZÜ "BAŞARDIM" OLDU

İki dünya rekorunu kıran Rutherford, uçuşu sırasında iki kez Ekvator çizgisini geçti. Genç pilotun havaalanına inince ilk sözü "Başardım" oldu. Pistte annesi, babası ve kız kardeşi tarafından karşılanan ve deneyiminden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Rutherford, uçuşun bittiği için de üzgün olduğunu belirtti. Rutherford, "Kaç yaşında olursanız olun, sadece hayallerinizin peşinden gidin" dedi.

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Başlangıçta 3 ay sürmesi planlanan yolculuk, muson yağmurları, kum fırtınaları ve aşırı sıcaklık gibi hava koşulları nedeniyle uzadı.

15 YAŞINDA DÜNYANIN EN GENÇ PİLOTU OLMUŞTU

21 Haziran 2005 doğumlu Rutherford, yolculuğu sırasında 17 yaşına girdi. Belçika'da doğup büyüyen genç pilot, "Profesyonel bir pilot olan babamla yüzlerce saat uçtuğumdan, 11 yaşımdan beri uçmak istediğimi kesin olarak biliyordum. 15 yaşımda, o zamanlar beni dünyanın en genç pilotu yapan pilot lisansımı aldım” dedi.

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KIZ KARDEŞİ DE DÜNYAYI TEK BAŞINA TURLAYAN EN GENÇ KADIN

Rutherford’un 19 yaşındaki kız kardeşi pilot Zara ise Ocak ayında 52 bin kilometreyi aşan yolculuğuyla tek başına uçuş rekorunu kırmıştı.

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(İHA)

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