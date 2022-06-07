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17 yaşındaki Sezen Ünlü hamileyken öldürülmüştü! Türkiye'yi kahreden cinayette yeni gelişme: Cezası belli oldu

07.06.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü’nün İzmir’in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülmesi tüm Türkiye’yi kahretmişti. Korkunç cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü’yü bıçakla öldüren sanığın cezası belli oldu. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 yaşındaki Sezen Ünlü hamileyken öldürülmüştü! Türkiye'yi kahreden cinayette yeni gelişme: Cezası belli oldu

17 yaşındaki Sezen Ünlü’nün hamileyken vahşice katledildiği cinayetle ilgili önemli bir gelişme oldu. Tutuklu sanığın cezası belli oldu. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Anıl Yolum, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Öldürülen Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü de duruşmada yer aldı.

"BİR DE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Ünlü'nün babasının avukatı, sanığın olay yerine gelirken maske taktığını, yanına bıçak alarak geldiğini ve bunların olayı tasarladığının göstergesi olduğunu belirterek, "Kendi çocuğuna hamile olan kadını öldürüyor. Bir de haksız tahrik indirimi almaya çalışıyor." dedi.

Sanık Anıl Yolum da maktulün olay öncesi kendisine onur kırıcı hakaretlerde bulunduğunu ileri sürerek bir anlık öfkeye kapıldığını ve pişman olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında olayda haksız tahrik nedeni görmediklerini bildirerek sanığın "gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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SEZEN ÜNLÜ CİNAYETİ

Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü hayatını kaybetmiş, tutuklanan Yolum hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Konak ilçesi
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