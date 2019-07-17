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17 yaşındaki sporcu, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kick boks sporcusu 17 yaşındaki Furkan Onay, iddialara göre girdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kick boks sporcusu olarak ringlere çıkan başarılı sporcu 17 yaşındaki Furkan Onay, mide küçültme ameliyatı olmak istedi.

17 yaşındaki sporcu, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kick boks sporcusu 17 yaşındaki Furkan Onay, iddialara göre girdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kick boks sporcusu olarak ringlere çıkan başarılı sporcu 17 yaşındaki Furkan Onay, mide küçültme ameliyatı olmak istedi. Onay, Konak’ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Genç sporcu, daha sonrada ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında eve gelen genç, iddiaya göre enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon sonrasında yeniden özel hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, 7 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.
Genç sporcunun ölüm haberi, spor camiasını yasa boğdu.

17 yaşındaki sporcu, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

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