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17 yaşındaki suç makinesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 26 hırsızlık olayına karışan ve hakkında hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezası olan B.M.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 26 hırsızlık olayına karışan ve hakkında hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay hapis cezası olan B.M. adlı 17 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit’te 26 hırsızlık suçuna karışan 17 yaşındaki B.M. adlı gencin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Takip sonrasında saklandığı evde yakalanan ve hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M., emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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