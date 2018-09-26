17 yaşındaki şüpheli, 5 yıldızlı otelden dolandırıcı ortağını yönlendirmiş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da telefonla aradığı F.A.'ya kendisini 'polis' diye tanıtıp, banka hesapları üzerinden terör örgütüne para aktarıldığını söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirtilen K.B., operasyonla yakalandı. 5 yıldızlı bir otelde tatil yaparken K.B.'yi yönlendirdiği iddia edilen A.Ö. (17) de gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde meydana geldi. Polise ihbarda bulunan F.A., telefonla arayan dolandırıcıların kendilerini 'polis' diye tanıttığını, MİT ile ortak operasyon düzenleyecekleri için 10 bin lira istediklerini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, içinde fotokopi paralar bulunan zarfı F.A.'ya verdi ve dolandırıcıları beklemeye başladı. Bir süre sonra buluşma noktasına gelen K.B., zarfı alıp kaçmaya çalıştı, ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen K.B.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda, şüphelinin kendisini yönlendirdiğini söylediği A.Ö., tatil yaptığı 5 yıldızlı otelde gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Antalya'nın Kemer ilçesinde B.K.A. adlı kişiden aynı yöntemi kullanarak 27 bin 895 lira, Denizli'de F.T.'den 71 bin 470 lira tutarında ziynet eşyası, 400 dolar ve 390 euro aldığı belirlendi. K.B. ve A.Ö.'nün dolandırıcılıkla elde ettiği ziynet eşyaları ile paraların bir bölümü Şanlıurfa'da başka bir şüphelide bulundu. Şüphelerden A.Ö., yaşının 18'den küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, K.B. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
İki şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirtildi.
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