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17 yaşındaki sürücünün çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya savruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Antalya’da, bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki çocuk, sürücüsü 17 yaşında olan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savruldu.

Antalya’da, bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 10 yaşlarındaki çocuk, sürücüsü 17 yaşında olan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savruldu. Kaza sonrası korkup kaçan sürücü daha sonra emniyete gidip ifade verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası, yaralanan çocuk için mahalleliler seferber oldu.
Kaza, 9 temmuz salı günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Karşıyaka mahallesindeki Işık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bisiklet süren 10 yaşlarındaki Arda K. yolun karşı tarafına geçeceği sırada, karşı yönden gelen B.K. (17) kontrolündeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya savrulan bisiklet sürücüsü ardından asfalta düştü. Çocuğa çarpan otomobil sürücüsü ise bir müddet durduktan sonra otomobiliyle kaza yerinden uzaklaştı. Yaralanan bisiklet sürücüsü çocuk acı içerisinde yerde kıvranırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardımına koştu. Bazı esnaflar yaralının güneşten etkilenmemesi için dükkanındaki şemsiyeyi getirdi, bazıları da su getirerek serinlemesini sağladı. Yine vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı bisiklet sürücüsünün kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan B.K.’nin ise daha sonra ifade vermek için emniyete gittiği belirtildi. B.K.’nın ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Yaralı Arda K.’nın hastanede tedavisi devam ederken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

"Kanlar içerisinde yerde yatıyordu"
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, yaralı bisiklet sürücüsünün kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün de daha sonra ifade vermek için emniyete gittiği belirtildi.
Kazanın görgü tanıklarından kadın esnaf, sesi duyunca dışarı çıktığını ve çocuğu kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğünü söyledi. Çevredeki tüm esnafların yaralı çocuk için seferber olduğunu belirten kadın, aracın hızlı olduğunu ileri sürdü.

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