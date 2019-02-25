HABER

17 yaşındaki Yücel, bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 07:48 | Son Güncelleme

ADANA'da 2 kişiyle ettiği kavga sırasında göğsünden bıçaklanan Yücel Gültekin (17), kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 kişiyle ettiği kavga sırasında göğsünden bıçaklanan Yücel Gültekin (17), kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde Yücel Gültekin ile C.S. ve N.G. arasından henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gültekin, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Gültekin, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçmaya çalışan C.S. ve N.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktüMetruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bayburt’ta yangınBayburt’ta yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Meral Akşener'den Erdoğan'a 3 uyarı! Çok sert sözler

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.