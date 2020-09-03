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17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için öldürülmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

Mersin’de Erdoğan Sarıaydın (24), tartıştığı 5 aylık hamile eşi Zeynep Sarıaydın’ı (17) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

Mersin’de Erdoğan Sarıaydın (24), tartıştığı 5 aylık hamile eşi Zeynep Sarıaydın’ı (17) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. 17 yaşındaki Zeynep Sarıaydın’ın ağabeyleri, Erdoğan Sarıaydın’ın madde bağımlısı olduğunu ileri sürerek, kız kardeşleri Zeynep’in kendilerine uzun süredir gösterilmediğini belirtti.
Silifke ilçesi Sarıaydın Mahallesi’nde yaşanan olayda 8 aylık evli olan Zeynep ve Erdoğan Sarıaydın çifti, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıaydın, 5 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş etti. Zeynep Sarıaydın olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı eşi Erdoğan Sarıaydın sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeynep Sarıaydın’ın cenazesi Erdemli ilçesi Yağda mahallesinde toprağa verildi.
Zeynep Sarıaydın’ın ağabeylerinden İdris Yıldırım, kız kardeşlerinin uzun süredir kendilerine gösterilmediğini ve son bir haftadır da kardeşlerinin yoğun ısrarı üzerine tartışma yaşandığını ileri sürdü.
Yıldırım, Sarıaydın ailesi ile küçükbaş hayvan alışverişinden doğan bir tanışıklığın olduğunu, kardeşleri Zeynep’in daha sonra bu aile tarafından istendiğini belirterek, "Resmi nikahı da ana baba rızası dahilinde oluyor, 18 yaşını doldurmayınca buradan götürülmeyeceğinin de sözü veriliyor. Fakat kardeşim buradan kaçırılıyor. Kaçırıldıktan sonra ben ailesini buraya davet ettim. Gelecek denildi ama bir türlü gelmedi" dedi.
Son bir hafta kardeşinin ailesi ile görüşmek üzere direttiğini, telefonunun elinden alındığını ifade eden Yıldırım, "Uyuşturucu madde de kullandıklarını öğrendiğimiz bu zanlılar, uyuşturucu alıp kardeşimi vurmuşlar" diye konuştu.
Zeynep’in ağabeylerinden Vehbi Yıldırım da kardeşlerinin nazik bir insan olduğunu ve hiçbir zaman bir saygısızlığını görmediklerini dile getirdi.
Yıldırım ailesi kızlarını öldüren Erdoğan Sarıaydın’ın en ağır cezayı almasını istediklerini kaydettiler.

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