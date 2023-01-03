MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 17 yıl ayrı kalıp 2022'de evlendiler! Jennifer Lopez düğünden görülmemiş fotoğraflar paylaştı

17 yıl ayrı kalıp 2022'de evlendiler! Jennifer Lopez düğünden görülmemiş fotoğraflar paylaştı

03.01.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Affleck ve Jennifer Lopez 2022 yılında evlendi. 17 yıl aranın ardından yeniden birliktelik yaşamaya başladığı Ben Affleck ile ağustos ayında evlenen Jennifer Lopez, 'yılın düğünü' olarak adlandırılan törenden şimdiye dek yayınlamadığı yeni kareleri paylaştı.

17 yıl ayrı kalıp 2022'de evlendiler! Jennifer Lopez düğünden görülmemiş fotoğraflar paylaştı

Jennifer Lopez nişanı attı, eski aşkına döndü. 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı Ben Affleck ile evlenirken Ralph Lauren imzalı gelinlik giyen Lopez, daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı.

53 yaşındaki şarkıcının, ağustos ayında evlendiği 50 yaşındaki aktör Ben Affleck ile yeni düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

1

Lopez düğün fotoğraflarını “2022 şimdiye kadarki en iyi yıllardan biriydi. Gelecek yıl olacakları sabırsızlıkla bekliyorum” notuyla paylaştı.

2

Çiftin düğünü, Affleck’in ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle gerçekleşmişti.

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba aşk dedikodusu! Yeni yılda birlikte...Bomba aşk dedikodusu! Yeni yılda birlikte...
Cinsiyet değiştirmişti! Yılbaşında iddialı seçimCinsiyet değiştirmişti! Yılbaşında iddialı seçim
Bele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarzBele kadar yırtmaç, göğüs dekoltesi ve transparan! Olay tarz
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez jennifer lopez and ben affleck yaşında

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

Müge Anlı fark edince adeta delirdi: "Bacaklarıma bakma..."

Müge Anlı fark edince adeta delirdi: "Bacaklarıma bakma..."

İstanbul'da iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi cinsel birliktelik teklifinde bulundu

İstanbul'da iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi cinsel birliktelik teklifinde bulundu

3 kamu bankası duyurdu! Kredi desteği geliyor

3 kamu bankası duyurdu! Kredi desteği geliyor

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.