17 yıl ayrı kalıp 2022'de evlendiler! Jennifer Lopez düğünden görülmemiş fotoğraflar paylaştı

Jennifer Lopez nişanı attı, eski aşkına döndü. 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başladığı Ben Affleck ile evlenirken Ralph Lauren imzalı gelinlik giyen Lopez, daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı.

53 yaşındaki şarkıcının, ağustos ayında evlendiği 50 yaşındaki aktör Ben Affleck ile yeni düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Lopez düğün fotoğraflarını “2022 şimdiye kadarki en iyi yıllardan biriydi. Gelecek yıl olacakları sabırsızlıkla bekliyorum” notuyla paylaştı.

Çiftin düğünü, Affleck’in ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle gerçekleşmişti.





